Почти не треть меньше травяных кормов заготовили колхозы Витебщины к осени 2023 года. На чем будут зимовать коровы?

Сяржук Серабро • 28/9/23 15:58 • Эканоміка

К 1 сентября текущего года в сельскохозяйственных (фермерских) хозяйствах Витебской было заготовлено 403 700 тон кормовых единиц кормов из трав, что значительно меньше прошлогоднего.



В кормовых единицах заготовлено на 28,7% меньше, чем на 1 сентября 2022 года. При этом сена насушили только половину от прошлогоднего — на 51,3% меньше, сенажа заготовлено на 37,4% меньше, прирост только по силосу — 17%.

Всего хозяйства Витебщины к осени успели запасти 52 400 тонны сена, 103 100 тонн силоса и 1 069 200 тонн сенажа.

На зерно животноводам тоже надеяться особо не приходится, так как в этом году до осени намолотили зерновых на 38,9% меньше прошлогоднего. При этом урожай третикале в два раза хуже прошлогоднего, овес уродил не намного лучше, а ржи намолотили немногим более трети от уровня 2022 года. Пшеницы собрано на 39,2% меньше, ячменя — на 8,6%.