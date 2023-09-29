С начала года 5 человек погибли в Витебске из-за несчастных случаев на производстве

Ігар Арцюх • 29/9/23 15:00 • Здароўе

На производстве в Витебске 5 человек погибли и 33 получили различные травмы за истекшие 8 месяцев 2023 года.



Согласно оперативным данным Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда, количество погибших составило 5 человек, в том числе связанных с производством – 2; получивших тяжелые травмы – 9, все из них связаны с производством; получивших травмы, не относящиеся к числу тяжелых – 24, все также связаны с производством.

Особое внимание прокуратурой уделяется, в том числе, строительным работам при производстве ремонтных работ, связанных, в частности, с работами на высоте.

Так, в третьем квартале текущего года прокуратурой выявлены случаи нарушения законодательства об охране труда при проведении капитального и текущего ремонта жилых домов, строительстве нового здания жилого дома в Витебске.

Установлено, что работники находились на высоте без использования ими средств индивидуальной защиты – касок строительных и предохранительных поясов, располагались на не огражденном возвышении, без строительных лесов, опасно установленных подмостях (ООО «ПО «Энергокомплект», государственное предприятие «Витебский ДСК», ООО «Проф НК»).

В адрес руководителей этих предприятий прокуратура вынесла предписания о немедленном устранении нарушений законодательства об охране труда, направлены постановления о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, а также поручения в Витебское областное управление Департамента государственной инспекции о подготовке дел об административном правонарушении в отношении виновных должностных лиц и привлечении их к административной ответственности.

Необходимо отметить, что нарушения этими юридическими лицами допускались и ранее, что требует повышенного внимания со стороны контролирующих органов в том числе.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к установленной законодательством ответственности привлечены 15 виновных лиц, сообщает помощник прокурора города Витебска Л. Познякова.