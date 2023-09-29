Велосипедист заблудился в лесу в Глубокском районе и не мог выехать до ночи

Зоя Машэка • 29/9/23 14:00 • Турызм

28 сентября возле деревни Мосар в Глубокском районе заблудился велосипедист, с наступлением темноты мужчина не мог выбраться из лесного массива.



Спасателям 37-летний мужчина позвонил в 21:37, он сообщил, что поехал в лес для велопрогулки и заблудился. Связь с потерявшимся велосипедистом спасатели поддерживали по телефону.

На его поиски направили 3 единицы техники и 8 человек, из них 2 единицы техники и 7 работников МЧС.

Найти велосипедиста удалось через полчаса, он услышал звук сигнально-говорящего устройства цистерны. В медицинской помощи заблудившийся мужчина не нуждался, сообщается пресс-службой МЧС.