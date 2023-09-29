Витебский военкомат потратит на ремонт санузла 29 000 рублей

Сяржук Серабро • 29/9/23 16:48 • Эканоміка

Объявлен запрос ценовых предложений на текущий ремонт санузла на 3-м этаже комиссариата города Витебска, Витебского и Лиозненского районов.



Согласно дефектному акту, на стенах санузла имеются глубокие трещины и даже дыры, поэтому их необходимо заново оштукатурить и частично сменить на стенах (130 квадратных метров) и полу (15 квадратных метров) керамическую плитку, которая разрушилась. Кроме того, планируется отремонтировать подвесной потолок и заменить входную дверь.

Что касается сантехнике, то замене подлежат один умывальник, два унитаза и угловая душевая кабина, а также их арматура и канализационные и сточные трубы.

Также подлежат замене шесть потолочных светильников, выключатель и розетка, которые пришли в негодность.

Ориентировочная стоимость работ составляет 29 000 рублей. Финансируются они из бюджетных средств.

Согласно смете, дороже всего обойдется облицовка керамической плиткой — 4342 рубля 15 копеек. Всего же по смете стоимость ремонта составляет 38 225 рублей 87 копеек, из них стоимость материалов — 9242 рубля 68 копеек.