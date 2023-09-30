В Оршанском районе обрушился отремонтированный в этом году козырек балкона многоквартирного дома
29 сентября в деревне Малое Бабино Оршанского района произошло обрушение покрытия балкона второго этажа двухэтажного дома.
Обрушилась железно-бетонная плита размером 1,2х6 метров. Многоквартирный дом, где произошла авария, построен в 1984 году. При этом текущий ремонт кровли по замене гидроизоляции проведен в нынешнем году.
В результате инцидента люди не пострадали. Причина обрушения устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.