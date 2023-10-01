Иностранец выкупил недостроенный корпус Браславской райбольницы, там будет частный VIP дом престарелых
За 530 000 рублей иностранец купил недостроенный трехэтажный корпус Браславской центральной районной больницы, теперь там будет элитный пансионат для престарелых.
Этот объект, который находится всего в 150 метрах от живописного озера Дривяты, стал самым дорогим лотом, проданным комитетом «Витебскоблимущество» в этом году.
Правда, на него нашелся единственный покупатель, который и приобрел недвижимость за 530 000 рублей. Это иностранный инвестор, как сообщает сайт комитета.
На базе трехэтажного здания, в котором должен был располагаться лечебный корпус райбольницы, коммерсант планирует открыть пансионат повышенной комфортности для пожилых людей. Иностранец уже имеет опыт реализации подобных проектов.
Напомним, что 2022 году в Браславе также продали бывший туберкулёзный санаторий за 630 000 рублей.