Иностранец выкупил недостроенный корпус Браславской райбольницы, там будет частный VIP дом престарелых

Сяржук Серабро • 01/10/23 15:39 • Эканоміка

За 530 000 рублей иностранец купил недостроенный трехэтажный корпус Браславской центральной районной больницы, теперь там будет элитный пансионат для престарелых.



Этот объект, который находится всего в 150 метрах от живописного озера Дривяты, стал самым дорогим лотом, проданным комитетом «Витебскоблимущество» в этом году.

Правда, на него нашелся единственный покупатель, который и приобрел недвижимость за 530 000 рублей. Это иностранный инвестор, как сообщает сайт комитета.

На базе трехэтажного здания, в котором должен был располагаться лечебный корпус райбольницы, коммерсант планирует открыть пансионат повышенной комфортности для пожилых людей. Иностранец уже имеет опыт реализации подобных проектов.

Напомним, что 2022 году в Браславе также продали бывший туберкулёзный санаторий за 630 000 рублей.