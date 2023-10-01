Сентябрь был самым теплым за всю историю наблюдений, а в последний день месяца в Витебске установлен температурный рекорд

Сяржук Серабро • 01/10/23 13:55 • Экалогія

Минувший сентябрь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, в Витебске за месяц установлено два рекорда максимума температуры.



30 сентября атмосферный воздух в областном центре прогрелся до +23,6 °C, что стало суточным рекордом максимума температуры для этого дня. Предыдущий рекорд был установлен в 2007 году и составлял +22,9 °C.

Напомним, что суточный рекорд максимума температуры был установлен также и 22 сентября. Это был самый теплый день месяца.

В целом сентябрь оказался теплее обычного — фактическая среднемесячная температура составила +16 °C. Это выше предыдущего рекорда, установленного в 2018 году на 1,5 градуса и выше нормы для сентября на 3,6 градуса.

При этом минувший первый месяц осени оказался сухим: за сентября в Витебске выпало 29 миллиметров осадков, что составляет только 46: от нормы. Самым сухим, однако, был сентябрь 1894 года, когда в Витебске выпало всего 7,8 миллиметра осадков.