Сразу 9 грибников заблудились в лесах Витебщины в субботу, одного все еще не нашли

Зоя Машэка • 01/10/23 13:24 • Турызм

39 человек и 14 единиц техники были задействованы 30 сентября для поиска заблудившихся в лесах Витебской области людей, к сожалению, одного грибника пока не нашли.



В Бешенковичском районе в лесу у деревни Соврасы заблудились 57-летняя женщина, ее 37-летняя дочь и 14-летняя внучка. Девочка с помощью смартфона смогла определить свои координаты и их передали спасателям.

Один из пожарных направился в лес и по полученным координатам нашел заблудившихся. Они были в нормальном состоянии, помощь медикам им не требовалась. Поиски заняли полчаса.

В тот же день в 16:12 полоцким спасателям поступило сообщение о том, что в лесу возле садового товарищества «Лесное» Полоцкого района потерялся 78-летний пенсионер.

Возле леса спасатели включили звук сигнально-говорящего устройства, а затем стали звать мужчину в рупор. Когда он сказал, что хорошо слышит звук, они пошли вглубь леса и вскоре увидели потерявшегося. Мужчина был в нормальном состоянии, медицинская помощь ему не понадобилась.

Спустя два часа поступил еще один звонок о потерявшихся в лесу 57-летнем мужчине и 59-летней женщине. Супруги отправились в лес за грибами около 10:00 и заблудились. Как и в предыдущих случаях, спасатели поддерживали связь с потерявшимися по телефону и включали звук автоцистерны, после некоторого времени поисков потерявшиеся пенсионеры были найдены, помощь медиков им не понадобилась.

В Толочинском районе заблудились два человека в лесу неподалеку от деревни Дуновик Толочинского района, но, в конце концов, смогли выйти из леса самостоятельно.

А вот в Чашникском районе пока не могут найти 73-летнего пенсионера, заблудившегося Черея. О престарелом грибнике сообщили в 14:01, на его поиски бросили 5 единиц техники и 17 человек, но спасательную операцию затрудняет то, что с пенсионером нет связи. Поиски продолжились сегодня, сообщается пресс-службой МЧС.

Отметим, что световой день значительно сократился, а в сумерках в лесу становится трудно ориентироваться даже опытному человеку.