Почти полтора десятка коров увязли в трясине в Городокском районе. Видео

• 02/10/23 16:04 • Здарэнні

14 коров увязли в болоте в Городокском районе, без помощи человека буренки не могли выбраться на сухой берег. Всех ли спасли?
Почти полтора десятка коров увязли в трясине в Городокском районе. Фото МЧС

Утром спасатели Городокского РОЧС получили сообщение о том, что в болотистой местности у озера Кошо провалились в трясину, требоавалась помощь колхозником в спасении КРС.

Почти полтора десятка коров увязли в трясине в Городокском районе. Фото МЧС

Пожарные вместе с работниками сельскохозяйственного предприятия, которому принадлежит скот, вытягивали буренок на сушу.

Почти полтора десятка коров увязли в трясине в Городокском районе. Фото МЧС

Почти полтора десятка коров увязли в трясине в Городокском районе. Фото МЧС

Из-за того, что инцидент произошел в заболоченной местности, подогнать технику не было возможности, коров тащили из болота вручную с помощью веревок. В результате было спасено 14 коров, сообщается пресс-службой МЧС.

Почти полтора десятка коров увязли в трясине в Городокском районе. Фото МЧС

Количество погибших животных не уточняется, однако, судя по фото (см. выше) и видео, к моменту вмешательства спасателей, несколько голов скота могло успеть утонуть.

Почти полтора десятка коров увязли в трясине в Городокском районе. Фото МЧС

            
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