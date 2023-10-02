Почти полтора десятка коров увязли в трясине в Городокском районе. Видео

Ігар Арцюх • 02/10/23 16:04 • Здарэнні

14 коров увязли в болоте в Городокском районе, без помощи человека буренки не могли выбраться на сухой берег. Всех ли спасли?





Утром спасатели Городокского РОЧС получили сообщение о том, что в болотистой местности у озера Кошо провалились в трясину, требоавалась помощь колхозником в спасении КРС.

Пожарные вместе с работниками сельскохозяйственного предприятия, которому принадлежит скот, вытягивали буренок на сушу.

Из-за того, что инцидент произошел в заболоченной местности, подогнать технику не было возможности, коров тащили из болота вручную с помощью веревок. В результате было спасено 14 коров, сообщается пресс-службой МЧС.

Количество погибших животных не уточняется, однако, судя по фото (см. выше) и видео, к моменту вмешательства спасателей, несколько голов скота могло успеть утонуть.