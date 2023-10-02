В Чашникском районе 73-летний пенсионер смог выбраться из леса, в котором блуждал полтора суток

Зоя Машэка • 02/10/23 15:11 • Турызм

Потерявшегося в лесу возле деревени Черея Чашникского района 73-летнего дедушку искали 60 человек.



Пенсионер заблудился еще 30 сентября, спасатели получили информацию о происшествии в 14:01.

На его поиски престарелого мужчины бросили 5 единиц техники и 17 человек, однако до наступления темноты найти грибника не удалось. Спасательную операцию затрудняло то, что с пенсионером не было связи.

1 октября поиски дедушки продолжили 60человек на 11 единицах техники. В 14:58 пенсионер выбрался из лесу самостоятельно, медицинская помощь ему не потребовалась, сообщается пресс-службой МЧС.