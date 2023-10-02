Витеблянка срубила головы котенку и кошке, чтобы приструнить соседей. Убийство животных она сняла на видео и опубликовала

Іван Дзедушкін • 02/10/23 16:37 • Грамадства

В Витебске впервые вынесен приговор с реальным сроком лишения свободы за убийство животных. На скамью подсудимых попала витеблянка, опубликовашая видео с «шок-контентом» отрубания голов котам.



По версии суда, в мае этого года жительница Витебска отрубила топором голову проживающим у нее котенку, а позже еще и кошке. Это она сделала во дворе своего дома и, как посчитал суд, беспричинно, проявляя жестокость и из хулиганских побуждений.

Свое жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель женщина снимала на камеру мобильного телефона, жестоко комментировала содеянное, а после опубликовала видео в социальной сети.

Во время допроса витеблянка показала, что она сняла эти шокирующие видеозаписи убийства котов и выложила их в соцсети для того, чтобы люди, которые ее знают, понимали, что к ней лучше не лезть, иначе она совершит аналогичные действия с ними.

В судебном заседании обвиняемая Д. вину в совершенных преступлениях признала полностью.

27 сентября суд Октябрьского района признал ее виновной в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенном из хулиганских, иных низменных побуждений, а также в тех же действиях, совершенных повторно.

На основании частей 1 и 2 статьи 339-1 УК по совокупности преступлений женщину приговорили к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

По данным «ННВ», это первый случай в Витебске, когда живодеры за убийство животных приговариваются к реальному сроку лишения свободы. До этого применялись наказания в виде штрафа или же ареста на 2-3 месяца.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.