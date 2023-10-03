Почти четверть миллиона рублей из инновационного фонда Витебщины пойдет на оплату выставки «Беларусь интеллектуальная»

Сяржук Серабро • 03/10/23 15:59 • Навука

Из инновационного фонда Витебского облисполкома 237 655 рублей 35 копеек перечислят госпредприятию «БелЭкспо».



Эти деньги переводятся в счет возмещения расходов на проведение в Витебской области выставки научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная».

В Витебске эта выставка проходила в начале марта, на ней было представлено более двух десятков предприятий региона — 100 проектов.

Постановление о возмещении расходов «Белэкспо» за счет местных инновационных фондов было принято Советом министров 30 сентября.