Стало известно, сколько коров погибли в болоте в Городокском районе

Сяржук Серабро • 03/10/23 13:27 • Эканоміка

Утром 2 октября стадо из 17 коров увязло в трясине возле деревни Большое Кашо Городокского района.



Животные, увязшие в торфянике, не могли самостоятельно выбраться, а у работников местного сельхозпредприятия не хватало собственных сил, чтобы их вызволить.

На помощь работникам СУП «Северный» прибыли подразделения МЧС. Совместными усилиями им удалось вызволить из трясины 14 буренок, однако 3 коровы не дождались спасения и захлебнулись в болоте, сообщается пресс-службой МЧС.

Каким образом стадо из 17 коров в возрасте от 3 до 7 лет оказалось в болотистой местности, не уточняется.