В продукции Оршанского МКК из говядины нашли ДНК свиньи

Ігар Арцюх • 03/10/23 22:18 • Эканоміка

В Российской Федерации под усиленный лабораторный контроль взята продукция ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат». Узнали, почему.



Согласно сообщению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ, в готовой продукции белорусского предприятия из говядины была обнаружена ДНК свиньи.

При этом указано, что в готовой мясной продукции из говядины Оршанского МКК был выявлен незаявленный ингредиент — ДНК свиньи (Sus scrofa). Из чего не очень понятно — нашли ДНК дикого кабана (Sus scrofa) или домашней свиньи (Sus scrofa domesticus), хотя скорее можно предположить первое, чем второе.