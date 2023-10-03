Завтра ветер усилится до очень крепкого, объявлен оранжевый уровень опасности

ННВ • 03/10/23 16:25 • Экалогія

4 октября в Витебской области ожидается усиление ветра вплоть до 8 баллов.



По прогнозам синоптиков в среду на большей части территории области в целом по стране ожидается усиление юго-западного или западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

Сила такого ветра по шакале Бофорта оценивается в 8 баллов, и он считается очень крепким. Ветер такой силы ломает тонкие ветки и сухие сучья деревьев, говорить на ветру нельзя, идти против ветра очень трудно.

В канун непогоды рекомендуется автомобили поставить в гараж или же парковать в местах, отдаленных от деревьев или других конструкций, который могут упасть. Людям на улице во время сильного ветра следуют избегать зданий, с которых ветер может сорвать детали, а также находиться подальше от деревьев.