Николай Орлов ловит ставриду в Черном море. Он все еще не вернулся из Геленджика?

• 04/10/23 15:08 • Палітыка

Прежний мэр Витебска Николай Орлов, которого недавно Лукашенко решил сменить на Геннадия Сабынича, отдыхает на черноморском побережье Кавказа.
Николай Орлов на Черном море. Фото instagram.com/n_v_orlov/

В своем инстаграме чиновник вчера опубликовал фотографии из Геленджика, а в подписях к ним сообщает, что встречается с дельфинами, ловит на удочку ставриду, а также общается с родными и близкими людьми. К посту добавлен тег #отпуск.

Николай Орлов (слева) на Черном море. Фото instagram.com/n_v_orlov/

В Геленджик господин Орлов приехал в двадцатых числах сентября, еще до решения Александра Лукашенко о назначении нового главы города в Витебск. Там он принимал участие в торжествах, посвященных четырнадцатилетию партнерских отношений Витебска и Геленджика.

Николай Орлов на Черном море. Фото instagram.com/n_v_orlov/

Между тем в эту субботу в Витебске запланирован городской субботник. И не понятно, кто будет носить традиционное бревно — Сабынич еще не вступил в должность, а Орлов, как оказалось, греется на солнышке в отпуске.

            
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