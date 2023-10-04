Одновременно с субботником в Витебске состоится ярмарка

ННВ • 04/10/23 15:22 • Падзеі

В ближайшую субботу в Витебске пройдет не только субботник, но и осенняя ярмарка.



По информации горисполкома 7 октября ярмарочные ряды в областном центре развернутся по следующим адресам:

В микрорайоне «Билево» (у дома №12 на улице Баграмяна; На «Пролетарской» площади; На площадке у ГУ «Дворец культуры Руба» (у дома №7 на Центральной улице).

Вниманию покупателей предложат плодоовощную продукция, саженцы, продовольственные и непродовольственные товары.

Работать ярмарка будет с 9:00 до 14:00.

Кроме того, на площадке возле Дворца спорта (проспект Строителей, 23), будет проводиться ежегодная выставка-продажа продукции учреждений образования области «Восеньскі карагод» (время работы с 8:00 до 15:00), которая в этом году приурочена к Дню учителя.

Там планируется продажа сельскохозяйственной продукции учреждений образования области, пройдут мастер-классы, разместится «Город мастеров» и т.п.

Для ветеранов Великой Отечественной войны и педагогического труда, заслуженных учителей и работников системы образования Республики Беларусь предусмотрена** скидка 10%** на реализуемую продукцию. В рамках выставки-продажи пройдет концерт лучших детских творческих коллективов области.

Напомним, что на 7 октября в Витебске также запланирован городской субботник.