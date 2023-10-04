Одновременно с субботником в Витебске состоится ярмарка
В ближайшую субботу в Витебске пройдет не только субботник, но и осенняя ярмарка.
По информации горисполкома 7 октября ярмарочные ряды в областном центре развернутся по следующим адресам:
- В микрорайоне «Билево» (у дома №12 на улице Баграмяна;
- На «Пролетарской» площади;
- На площадке у ГУ «Дворец культуры Руба» (у дома №7 на Центральной улице).
Вниманию покупателей предложат плодоовощную продукция, саженцы, продовольственные и непродовольственные товары.
Работать ярмарка будет с 9:00 до 14:00.
Кроме того, на площадке возле Дворца спорта (проспект Строителей, 23), будет проводиться ежегодная выставка-продажа продукции учреждений образования области «Восеньскі карагод» (время работы с 8:00 до 15:00), которая в этом году приурочена к Дню учителя.
Там планируется продажа сельскохозяйственной продукции учреждений образования области, пройдут мастер-классы, разместится «Город мастеров» и т.п.
Для ветеранов Великой Отечественной войны и педагогического труда, заслуженных учителей и работников системы образования Республики Беларусь предусмотрена** скидка 10%** на реализуемую продукцию. В рамках выставки-продажи пройдет концерт лучших детских творческих коллективов области.
Напомним, что на 7 октября в Витебске также запланирован городской субботник.