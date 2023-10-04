В Орше должен появиться 3D-кинозал. Узнали, где он будет

Сяржук Серабро • 04/10/23 23:18 • Культура

В Орше уже больше года нет кинотеатра. Сейчас закупается оборудование для 3D-кинопоказа. Узнали подробности и странности.



Как 2020 год победил «Победу»

Кинотеатр в Орше был и назывался «Победа». В 2015 году его планировалось оснастить современным 3D-оборудованием для стационарного показа фильмов в цифровом формате.

Наверное, что-то не срослось, и фильмы в райцентре крутили частники — ООО «Аудио Видео Проект», зарегистрированное в марте 2015 года.

Однако проект подкосил тяжелый 2020 год, люди стали мало ходить в кино и даже по выходным зал не заполнялся даже на четверть. В результате 8 сентября прошлого года было объявлено о приостановке работы кинотеатра, как оказалось — навсегда.

«Победа» не сдается

Местные власти неоднократно обещали оршанцам вот-вот уже снова открыть кинотеатр, причем — лучше прежнего.

Наконец, в мае этого года районная газета со ссылкой на начальника отдела культуры Оршанского райисполкома Сергей Горбачева написала, что за счет районного бюджета было приобретено оборудование для показа кинофильмов. Его монтаж уже завершен. Также заключен договор на изготовление и установку кресел кинозала, параллельно ведется работа по приобретению кассового оборудования для продажи билетов. Кинозал будет рассчитан на 170 посадочных мест и заработает уже в этом году.

Однако новостей про открытие кинотеатра не последовало.

Закупки оборудования для 3D-кинопоказа

Действительно, в марте Оршанский районный межотраслевой центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций приобретал для УК «Оршанский районный Центр культуры» комплект цифрового видеооборудования, обеспечивающего технологию 3D показа.

Закупался лазерный кинопроектор, киносервер, ноутбук для управления, поляризационная 3D система, 300 3D-очков, киноэкран, звуковой процессор, громкоговорители, 8-канальный усилитель мощности и прочее для коммутации и монтажа.

Более того, 31 марта с обществом с ограниченной ответственностью «Крафтверк Трейд» был подписан договор на поставку этого оборудования стоимостью 333 900 рублей.

Поставить оборудование должны были до 26 мая. 16 мая, как мы упоминали, «Аршанская газета» писала, что оно уже смонтировано. В июне в кинотеатре установили новые кресла.

И вот, 4 октября Оршанский районный межотраслевой центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций снова размещает тендер на закупку похожего комплекта оборудования для того же ГУК «Оршанский районный Центр культуры».

Основное отличие нового комплекта — несколько более скромные требования: менее мощный проектор (5600 люмен вместо 7000) и меньший экран (6,1х2,8 метра вместо 9х3,8 метра).

Ориентировочная стоимость этого комплекта примерно на треть дешевле предыдущего — 211 000 рублей.

Поставить его в центр культуры (Орша, улица Владимира Ленина, дом 31) должны до 22 декабря. Финансируется закупка за счет бюджетных средств.