В Орше осудили мужчину, апгрейдившего пневматические винтовки. Какой приговор вынес суд?

Іван Дзедушкін • 04/10/23 14:24 • Крымінал

Рабочий одного из коммунальных предприятий Орши попал в поле зрения милиции из-за того, что зарабатывал на апгрейде пневматического оружия.



Когда милиция узнала, что оршанец занимается установкой в «воздушки» усиленных пружин, к нему подослали подставное лицо с просьбой проапгрейдить винтовку. После того, как мужчина согласился, у него провели обыск.

В ходе обыска были также штык-нож от автомата Калашникова, переделанный из сувенирного, и восстановленный штык-нож от немецкого карабина Маузера K98K. Позже экспертиза признает эти предмеды холодным оружием.

Также у оршанца нашли стволы от СВТ-40 и ППШ-41, затворы от пистолета-пулемета Шпагина и винтовки ТОЗ-8.

В результате в отношении жителя Орши возбудили уголовное сразу по нескольким статьям: части 2 и 3 статьи 296 УК — за изготовление холодного оружия, части 2 и 3 статьи 297 УК — за изготовление пневматического оружия, часть 3 статьи 295 УК — хранение составных частей огнестрельного оружия.

15 сентября суд Оршанского района и города Орши признал мужчину виновным, по всем инкриминируемым ему эпизодам. Если по статьям 296 и 297 он получил несколько месяцев ареста, то по статье 295 — 4 года ограничения свободы.

В результате по совокупности оршанца приговорили к четырем годам «домашней химии» — наказание он будет отбывать без направления в исправительное учреждение открытого типа.