Массовый мор рыбы произошел на Хотинском озере в Бешенковичском районе

ННВ • 05/10/23 14:56 • Экалогія

Массовая гибель рыбы зафиксирована на Хотинском озере в Бешенковичском районе.



Большое количество погибшей мелкой рыбы в прибрежной зоне обнаружили жители деревни Хотино, которая расположена на северном и восточном берегах водоёма.

Сельчане позвонили в Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира, на место выезжали специалисты, которые отобрали образцы для анализов. Однако результаты исследований будут известны только через полмесяца.

Поблизости от озера никаких сельскохозяйственных объектов, откуда бы могла произойти утечка загрязняющих веществ, нет.

Хотинское озеро мелководное (до 4,2 метра глубиной) и небольшое — площадь зеркала составляет всего 0,21 квадратного километра. Дно вдоль берегов песчаное, а ближе к центру — песчано-илистое и сапропелистое. Озеро не проточное, в него впадают два ручья. Поэтому можно предположить, что из-за аномально теплого сентября в водоеме произошел замор и рыба погибла из-за гипоксии. В пользу этой версии говорит мутная «цветущая» вода, которая видна на снимках.

В озере Хотинское обитают лещ, щука, плотва, линь, красноперка, окунь и прочие виды рыб.