Очередной ДТП с мотоциклистом: в Полоцке байкер столкнулся с легковушкой

ННВ • 05/10/23 15:24 • Здарэнні

5 октября в Полоцке 23-летний байкер пострадал в результате столкновения с легковым автомобилем.



По предварительной информации ГАИ, 69-летний водитель автомобиля «Renault» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Kawasaki», за рулем которого находился молодой парень.

В следствие этого произошло столкновение авто и мотоцикла. В результате водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в учреждение здравоохранения.