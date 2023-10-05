Погода ухудшается, на выходных на Витебск обрушится штормовой ветер и даже снег
Синоптики предупреждают об усилении на территории Витебской области ветра вплоть до штормового.
По прогнозам завтра, в пятницу, ночью и утром во многих районах Витебской области, днем по востоку ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду.
А в субботу, 7 октября, и воскресенье, 8 октября, скорость порывов ветра может достигать местами 24 метров в секунду, что по шкале Бофорта оценивается в 9 баллов и считается штормом. Такой ветер способен гнуть большие деревья, ломать ветки и сучья, с крыш срывает кровельные материалы.
Отметим, что на субботу в Витебске запланирован ряд мероприятий, в том числе — субботник, ярмарка и соревнования по лыжероллерам.
Температура при этом будет опускаться вплоть до +3 °C в воскресенье. При этом даже возможно выпадение снега с дождем.