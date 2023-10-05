Погода ухудшается, на выходных на Витебск обрушится штормовой ветер и даже снег

Зоя Машэка • 05/10/23 21:51 • Падзеі

Синоптики предупреждают об усилении на территории Витебской области ветра вплоть до штормового.



По прогнозам завтра, в пятницу, ночью и утром во многих районах Витебской области, днем по востоку ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

А в субботу, 7 октября, и воскресенье, 8 октября, скорость порывов ветра может достигать местами 24 метров в секунду, что по шкале Бофорта оценивается в 9 баллов и считается штормом. Такой ветер способен гнуть большие деревья, ломать ветки и сучья, с крыш срывает кровельные материалы.

Отметим, что на субботу в Витебске запланирован ряд мероприятий, в том числе — субботник, ярмарка и соревнования по лыжероллерам.

Температура при этом будет опускаться вплоть до +3 °C в воскресенье. При этом даже возможно выпадение снега с дождем.