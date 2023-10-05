В Витебске перекроют движение транспорта из-за соревнований лыжероллеров

ННВ • 05/10/23 15:48 • Падзеі

Во время соревнований по лыжероллерам «SKIBEL – тур 5» будет полностью перекрыто дорожное движение в Витебске на одном из участков проспекта Строителей.



Эти соревнования будут проходить в субботу, 7 октября, с 11:00 до 15:00. На это время движение на отрезке проспекта Строителей от улицы Петруся Бровки до улицы Короткевича будет перекрыто, об этом сообщает сайт ОАО «Витебсколавтотранс».

На время соревнований изменятся маршруты движения городских троллейбусов №15 и №16, они будут двигаться по следующим схемам: