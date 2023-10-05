В Витебске перекроют движение транспорта из-за соревнований лыжероллеров
Во время соревнований по лыжероллерам «SKIBEL – тур 5» будет полностью перекрыто дорожное движение в Витебске на одном из участков проспекта Строителей.
Эти соревнования будут проходить в субботу, 7 октября, с 11:00 до 15:00. На это время движение на отрезке проспекта Строителей от улицы Петруся Бровки до улицы Короткевича будет перекрыто, об этом сообщает сайт ОАО «Витебсколавтотранс».
На время соревнований изменятся маршруты движения городских троллейбусов №15 и №16, они будут двигаться по следующим схемам:
- Маршрут №15: “Керамзитовый завод – пр-т Строителей – ул.П.Бровки – пр-т Московский – ул.Короткевича – ул. М.Фрадкина” – в сторону ул.М.Фрадкина. “ул. М.Фрадкина – ул.Короткевича – пр-т Московский – ул.П.Бровки – пр-т Строителей – Керамзитовый завод” – в сторону Керамзитового завода;
- Маршрут №16: “Завод КПД – «Черемушки» – ул. Терешковой – пр-т Фрунзе – ул. Ленина – пр-т Черняховского – ул. Воинов Интернационалистов – ул. П. Бровки – пр-т Московский – ул.Короткевича – ул. Генерала Ивановского – ул. М. Фрадкина» – в сторону ул.М.Фрадкина. “ул. М.Фрадкина – ул. Генерала Ивановского – ул.Короткевича – пр-т Московский – ул.П.Бровки – ул. Воинов Интернационалистов – пр-т Черняховского – ул. Ленина – пр-т Фрунзе – ул. Терешковой –«Черемушки»- Завод КПД” – в сторону Завода КПД.