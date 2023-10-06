Отопление в Витебске могут начать включать уже в понедельник

ННВ • 06/10/23 16:37 • Здароўе

С понедельника в Витебске могут начать включать отопление в объектах социальной сферы.



Решение о подаче тепала в детские сады, школы и больницы с 9 октября принято Витебским городским исполкомом, сообщает телеграм-канал мэрии. Следом включат отопление в музеях, архивах, библиотеках и организациях, оказывающих социальные услуги.

Отметим, что за истекший период октября среднесуточная температура пока ни разу не опускалась ниже +10 °C. Самая низкая температура (+8,3 °C) зафиксирована ночью, а самая высока (+18,1 °C) днем 3 октября.

Фактическая температура месяца по данным наблюдений сейчас составляет +12,4°C, что выше нормы 3,6 градуса.

Похолодать в Витебске должно 8 октября, когда температура атмосферного воздуха может опуститься до +3 °C, при этом даже возможен мокрый снег.

В прошлом году в объекты социальной сферы тепло стали подавать с 21 сентября, а в жилой фонд областного центра — с 29 сентября.