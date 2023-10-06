В школьной столовой в Полоцком районе нашли просрочку и плесень

Зоя Машэка • 06/10/23 17:09 • Здароўе

Нарушения санитарных норм и правил, а также недостатки в организации питания выявлены в двух школах Полоцкого района.



Проверка КГК установила расхождения ежедневного меню с примерным двухнедельным рационом питания: на завтрак для школьников вместо творожно-яблочного пудинга приготовили пшеничная кашу с отварными сосисками, а в обед вместо супа любительский, гнездышек из свинины с овощами с картофельным пюре — щи из свежей капусты и оладьи картофельные с мясом.

В одной из школ произошла задержка обеда для детей 11 – 17 лет на 2 часа и для детей 6 –10 лет – более чем на 1 час. В связи с ослабленным контролем со стороны бракеражной комиссии за полнотой закладки продуктов допущены излишки продуктов и порций готовых блюд. Также оказалось, что значительны отходы отдельных блюд после обедов.

Не обеспечено соблюдение требований санитарных норм и правил: повар пищеблока не имела медицинской справки о состоянии здоровья; у отдельных работников кухни отсутствовали головные уборы; умывальники для мытья рук не были укомплектованы полотенцами разового пользования; отсутствовала необходимая маркировка на посуде и инвентаре; используемая столовая и кухонная посуда имели сколы, повреждения покрытия; складские помещения для хранения овощей не были оборудованы термометрами для контроля температурного режима.

На складе готовой продукции одной из школьных столовых хранились дрожжи с истекшим сроком годности, а также томатная паста с видимыми признаками порчи (имелась плесень, вздутие банки).

Этим школам выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, в местные органы власти направлена информация для принятия мер. Контрольные мероприятия по данному вопросу будут продолжены, сообщает пресс-служба КГК.