В Витебской области обработали 1700 гектаров сельхозугодий гербицидом, который ухудшает всхожесть сельхозкультур

Ігар Арцюх • 06/10/23 18:05 • Экалогія

Обработка сельскохозяйственных земель запрещенным для этого гербицидом выявлена в Витебской области, в 2023 году пострадали 1700 гектаров.



КГК было выявлено, что в Сенненском районе проводится закупка комплекса мероприятий по уничтожению площадей произрастания борщевика Сосновского. При этом проведение мероприятий планировалось с использованием гербицидов «Террсан», применение которых допустимо только на несельскохозяйственных землях (данные гербициды отрицательно влияют на всхожесть сельхозкультур в дальнейшем).

По требованию КГК Витебской области закупку этих гербицидов на сумму более 32 000 рублей отменили.

Однако, как показало дальнейшее изучение ситуации в целом по Витебской области, гербициды «Террсан» используются также в других районах для внесения на сельскохозяйственных землях. Только в 2023 году в сельхозугодьях Витебщины он был внесен на площади 1700 гектаров.

Для принятия мер по недопущению подобных нарушений, привлечения к ответственности виновных лиц проинформированы Витебский облисполком, соответствующие райисполкомы и ГУ «Витебская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений», сообщает пресс-служба ведомства.

«Террсан» — гербицид сплошного действия для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорняками на невозделываемых землях. Его действующим веществом является сульфометурон-метил в виде калиевой соли. Действует путём ингибирования ацетолактатсинтазы, фермента, который катализирует первый этап биосинтеза аминокислот с разветвленной цепью валина, лейцина и изолейцина.