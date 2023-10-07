Более миллиона долларов потратит Витебский ликеро-водочный завод на новую линию розлива алкоголя

Сяржук Серабро • 07/10/23 17:15 • Эканоміка

Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» закупает линии розлива алкогольной продукции, которая позволит изготавливать 8000 бутылок в час.



Открытым акционерным обществом «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» объявлен тендер на линию розлива алкогольной продукции производительностью 8000 бутылок в час. Ориентировочная стоимость оборудования составляет 4 500 000 рублей.

Согласно техническому заданию, производственная линия должна состоять из депаллетизатора, ополаскивателя, системы розлива, системы укупорки.

Скорость розлива требуется не менее 8000 бутылок объемом 0,5 литра. При этом оборудование должно позволять регулировать скорость розлива в широких пределах, а также работать с бутылками различного объема и формы.

Поставить новую линию розлива алкогольной продукции на предприятие должны до конца октября следующего года. Финансируется закупка за счет собственных средств предприятия и банковских кредитов.

Сейчас спиртное на заводе разливается на четырех линиях — три линии в цеху алкогольного производства и одна в цеху ликеро-водочного производства.