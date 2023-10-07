В лесу под Суражем пропала пенсионерка, ее не могут найти четвертый день

Зоя Машэка • 07/10/23 15:44 • Турызм

В Витебском районе в лесах неподалеку от Суража исчезла 73-летняя женщина.



Вчера в МЧС поступило сообщение о пропавшей в лесном массиве возле деревни Хотоля пенсионерке 1949 года рождения. Для поисковых работ были задействованы 4 единицы техники и 12 человек, из них 3 единицы техники и 7 работников МЧС. Потерявшаяся женщина не обнаружена

ПСО «Север» опубликовал ориентировку о пропавшей женщине. Престарелая жительница Витебска, 73-лентняя Зинаида Никифорова, 3 октября находилась в деревне Будислово, которая находится по соседству с деревней Хотоля. Она ушла в лес и пропала.

Ростом пенсионерка 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые. Сегодня МЧС намеревается продолжить поиски старушки, которая исчезла в лесу 4 дня назад.