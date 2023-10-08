Из-за штормового ветра в Витебской области было нарушено электроснабжение свыше 200 населенных пунктов. Непогода сохранится и завтра

Сяржук Серабро • 08/10/23 2:00 • Здарэнні

В ряде регионов Витебской области 7 октября скорость порывов ветра достигала 20 метров в секунду, а в Витебске — 24 метров в секунду. Стихия валила деревья и обрывала ЛЭП.



В течение субботы энергетикам Витебщины восстановили электроснабжение более чем в 160 населенных пунктах области, пострадавших из-за восьмибалльного ветра.

При этом по данным «Витебскэнерго» на 20:00 перебои в электроснабжении были зафиксированы в 46 населенных пунктах. На местах повреждений работает 102 бригады, 379 👷👷человек и 110 единиц спецтехники.

Сильнее всего от порывистого ветра досталось Ушачскому, Браславскому, Глубокскому и Миорскому районам.

Аварийно-восстановительные работы проходят в непростых условиях, их затрудняют упавшие на линии электропередачи и подъездные дороги деревья и крупные ветки.

В Витебске наиболее ветреная погода наблюдалась в период с 15:00 до 18:00. На метеостанции витебского аэропорта в 15:26 была зафиксирована максимальная скорость порыва ветра 24 метра в секунду.

8 октября, в воскресенье, ветреная погода сохранится, на большей части территории Витебской области ожидается северо-западный ветер порывами со скоростью до 20 метров в секунду.