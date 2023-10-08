Молодого парня замотало в кормораздатчик в одном из колхозов Полоцкого района

Зоя Машэка • 08/10/23 16:35 • Здароўе

7 октября 18-летний парень пострадал, попав в прицеп для раздачи кормов на одной из ферм Полоцкого района.



В 12:00 спасателям сообщили, что необходима помощь молодому животноводу в агрогородке Белица. На молочно-товарной ферме СУП «Близница» парня зажало вращающимся валом прицепа для раздачи кормов «ПРК-1,5».

Спасатели деблокировали молодого человека из конструкций прицепа. С различными травмами животновода госпитализировали в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.