В Витебском районе блуждавшая несколько дней в лесу 73-летняя пенсионерка вышла к людям

Зоя Машэка • 08/10/23 16:05 • Здарэнні

Пропавшая в лесу под Суражем 73-летняя пенсионерка смогла самостоятельно выбраться к людям.



По информации волонтеров, витеблянка Зинаида Никифорова ушла в лес из деревни Будислово еще 3 октября. Вчера информация о заблудившейся в лесном массиве в окрестностях деревни Хотоля бабушке поступила в МЧС.

Вечером 7 октября пенсионерка смогла самостоятельно выбраться из лесу. Она добралась до деревни Горькаво, которая находится примерно в 3 километрах от Будислово и 4 километрах от Хотоли.

В медицинской помощи бабушка не нуждалась. В ее поисках принимали участие 8 единиц техники и 24 человека, из них 6 единиц техники и 10 работников МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.