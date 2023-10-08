Завтра отопление включат в жилом фонде Витебской области

Сяржук Серабро • 08/10/23 16:56 • Здароўе

В Витебской области решено с 9 октября начать отопительный сезон и в жилом фонде.



С понедельника в регионе должны начать подачу тепла в дома, общежития, учреждения образования, театры. Решение о начале отопительного сезона было принято областной рабочей группой по оптимизации режимов теплоснабжения, сообщает официальный канал Витебского облисполкома.

Ранее мы сообщали, что Витебский горисполком решил с 9 октября начать подключение отопления только в объектах социальной сферы: детских садах, школах и больницах, а также в музеях, архивах, библиотеках и организациях, оказывающих социальные услуги. Но, похоже, погода внесла свои коррективы.

В минувшую ночь в Витебской области температура атмосферного воздуха опускалась до +1,4 °C — холоднее всего было в Лынтупах. В областном центре столбик термометра падал до отметки +2,5 °C.