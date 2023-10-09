Лошадь упала в яму и не могла выбраться, в Толочинском районе спасали животное

ННВ • 09/10/23 11:30 • Экалогія

Вечером 8 октября помощь потребовалась сельчанам из деревни Подберезье Толочинского района, где лошадь упала в яму.



Хозяин животного попытался самостоятельно вытащить его, но сил не хватило. В 17:17 он обратился за помощью в МЧС.

Как оказалось, лошадь находилась в яме глубиной примерно 1,2 метра неподалеку от деревни. Спасатели с помощью подручных средств и пожарных рукавов вытащили животное на поверхность.

Лошадь не пострадала, в ветеринарной помощи не нуждается, сообщается пресс-службой МЧС.