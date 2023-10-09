Восьмибалльный ветер бушует в Витебской области вторые сутки, этой ночью возможны заморозки и мокрый снег

• 09/10/23 0:25 • Экалогія

9 октября в Витебской области сохранится ветреная погода, значительно понизится температура.
Шторм, штормовой ветер, ураган, гололед. Фото pixabay.com

Будет наблюдаться переменная облачность. На большей части территории области ожидаются кратковременные дожди, возможен мокрый снег.

Ветер будет северо-западный, западный 5-10 метров в секунду, ночью на большей части Витебщины, а днем по востоку ожидаются порывы скоростью до 20 метров в секунду.

Температура атмосферного воздуха ночью опустится до +1..+5 °C, а местами заморозки 0..-2 °C. Днем воздух прогреется до +5..+10 °C.

Как «ННВ» сообщали, в связи неблагоприятными погодными условиями в Витебской области решили с понедельника начать отопительный сезон.

            
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