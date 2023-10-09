Восьмибалльный ветер бушует в Витебской области вторые сутки, этой ночью возможны заморозки и мокрый снег

Сяржук Серабро • 09/10/23 0:25 • Экалогія

9 октября в Витебской области сохранится ветреная погода, значительно понизится температура.



Будет наблюдаться переменная облачность. На большей части территории области ожидаются кратковременные дожди, возможен мокрый снег.

Ветер будет северо-западный, западный 5-10 метров в секунду, ночью на большей части Витебщины, а днем по востоку ожидаются порывы скоростью до 20 метров в секунду.

Температура атмосферного воздуха ночью опустится до +1..+5 °C, а местами заморозки 0..-2 °C. Днем воздух прогреется до +5..+10 °C.

Как «ННВ» сообщали, в связи неблагоприятными погодными условиями в Витебской области решили с понедельника начать отопительный сезон.