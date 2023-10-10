Новый мэр Витебска вступил в должность. Какие вопросы он станет решать в первую очередь?

Сяржук Серабро • 10/10/23 13:32 • Палітыка

Геннадий Сабынич вступил в должность председателя Витебского городского исполнительного комитета.



В понедельник, 9 октября, Витебский городской совет депутатов утвердил в должности нового градоначальника.

Витебские депутаты проголосовали за утверждение новым мэром Геннадия Сабынича, согласованного на эту должность Александром Лукашенко, единогласно.

Новый глава города отметил, что в Витебске остается много нерешенных вопросов: низкие объемы жилищного строительства, экономическое положение некоторых предприятий областного центра, благоустройство города. В решении этих вопросов господин Сабынич надеется на помощь не только представителей бизнеса, но и самих горожан.

В свою очередь губернатор Александр Субботин надеется, что Сабынич, известный жёсткой манерой управления, наведет в Виттебске «чуть больше порядка». При этом, по мнению председателя облисполкома, чиновник сможет получить больше опыта в сфере ЖКХ, идеологии и культуры, что будет хорошим вкладом в копилку его опыта управленца.

50-летний Геннадий Сабынич родился в деревне Шуневцы Глубокского района и окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности «Механизация сельского хозяйства». После выпуска он занял должность инженера по укомплектованию техники колхоза «Парижская коммуна» в Глубокском районе в 1995 году, потом стал заведующим мастерскими, а с 1997 года — главным инженером колхоза имени Чапаева в том же районе. В 2001 году Сабынич возглавил КУСХП «Лукомль» в Чашницком районе.

В 2006 году Геннадия Сабынича назначили первым заместителем председателя Сенненского райисполкома. Через год он окончил Академию управления. С 2012 года являлся заместителем председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, курировал вопросы механизации и сельскохозяйственной переработки. Витебским районом Геннадий Сабынич руководил с декабря 2015 года.