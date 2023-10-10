Ушел в лес с собаками еще в середине сентября — в Лиозненском районе три недели не могут найти 76-летнего пенсионера
В Лиозненском районе разыскивают 76-летнего Владимира Власова, который пропал в лесу еще 14 сентября.
В тот день престарелый житель деревни Яськовщина в восемь часов утра ушел за грибами, в лес его сопровождали две собаки. Пенсионер домой не вернулся и в полдень родственники сообщили в МЧС.
В тот день поиски результата не дали, поисковую операцию приостановили в 23:30 и намеревались продолжить на следующий день. Однако грибника так и не удалось найти.
Мужчина был одет в бейсболку, рабочую синюю куртку с надписью на спине «Керамика», штаны камуфляжные, резиновые сапоги. Он ростом 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, носит усы.
Возможна потеря памяти! Больные ноги!
Всех, кто владеет информацией о Владимире Сабыниче, просят сообщить в ПСО «Ангел» Витебска: +375(33)900-7771.