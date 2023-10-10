В Полоцком районе продают старинную усадьбу Корвин-Кулешей. Цена вопроса?

Сяржук Серабро • 10/10/23 19:48 • Культура

На аукцион выставлен столетний усадебный дом в деревне Казимирово Полоцкого района, раньше там был пионерлагерь.



26 октября с аукциона будет продаваться здание спального корпуса №2 бывшего детского оздоровительного лагеря «Чайка».

Двухэтажный кирпичный дом общей площадью 369 квадратных метров был построен еще в 1916 году, так что зданию уже 107 лет. Проспект «Культурные ценности Витебской области, которые в настоящий момент не используются и могут быть реализованы» облисполкома утверждает. Что усадьба принадлежала Корвин-Кулешам.

Продается только центральный усадебный дом, без здания флигеля, который также входит в ансамбль усадьбы.

Как преимущество этой недвижимости в буклете отмечается, что усадьба не внесена в Государственный список историко-культурных ценностей и работы по восстановлению объекта

могут проводится без согласования с Министерством культуры.

Начальная стоимость лота составляет 17 354 рубля 48 копеек. Также необходимо будет возместить 180 рублей расходов по подготовке объекта к продаже.

Никаких охранных требований для сохранения облика векового архитектурного памятника в условиях продажи нет.