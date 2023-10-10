В Витебске тепло уже в 60% квартир — «Витебскэнерго»

• 10/10/23 15:29 • Здароўе

К утру 10 октября отопление включили уже в 60% жилого фонда Витебска.
Сомневающийся кот. Фото pixabay.com

Такую информацию приводит «Витебскэнерго», по данным предприятия к 7:00 вторника ситуация с подключением отопления в крупных населенных пунктах Витебской области следующая:

  • Витебск – 60 %,
  • Орша – 45 %,
  • Полоцк – 90 %,
  • Новополоцк – 99,9 %,
  • Новолукомль – 100%,
  • Ореховск – 100%,
  • Барань – 50 %.

Напомним, что 8 октября рабочая группа Витебского облисполкома по оптимизации режимов теплоснабжения решила начать отопительный сезон в жилом фонде Витебской области с 9 октября.

Последние четверо суток в Витебске среднесуточная температура была ниже +9 °С, а мінімальная температура ночью могла опускаться до +2,5 °С.

В Витебске тепло уже в 60% квартир — «Витебскэнерго»

А у вас уже тепло?

Дзякуй за ваш адказ, ён вельмі каштоўны для нас.
Да!1
Нет!7
 1          
Меткі: ,

Чытайце яшчэ