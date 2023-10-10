В Витебске тепло уже в 60% квартир — «Витебскэнерго»

Ігар Арцюх • 10/10/23 15:29 • Здароўе

К утру 10 октября отопление включили уже в 60% жилого фонда Витебска.



Такую информацию приводит «Витебскэнерго», по данным предприятия к 7:00 вторника ситуация с подключением отопления в крупных населенных пунктах Витебской области следующая:

Витебск – 60 %,

Орша – 45 %,

Полоцк – 90 %,

Новополоцк – 99,9 %,

Новолукомль – 100%,

Ореховск – 100%,

Барань – 50 %.

Напомним, что 8 октября рабочая группа Витебского облисполкома по оптимизации режимов теплоснабжения решила начать отопительный сезон в жилом фонде Витебской области с 9 октября.

Последние четверо суток в Витебске среднесуточная температура была ниже +9 °С, а мінімальная температура ночью могла опускаться до +2,5 °С.