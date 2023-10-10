В Витебске тепло уже в 60% квартир — «Витебскэнерго»
К утру 10 октября отопление включили уже в 60% жилого фонда Витебска.
Такую информацию приводит «Витебскэнерго», по данным предприятия к 7:00 вторника ситуация с подключением отопления в крупных населенных пунктах Витебской области следующая:
- Витебск – 60 %,
- Орша – 45 %,
- Полоцк – 90 %,
- Новополоцк – 99,9 %,
- Новолукомль – 100%,
- Ореховск – 100%,
- Барань – 50 %.
Напомним, что 8 октября рабочая группа Витебского облисполкома по оптимизации режимов теплоснабжения решила начать отопительный сезон в жилом фонде Витебской области с 9 октября.
Последние четверо суток в Витебске среднесуточная температура была ниже +9 °С, а мінімальная температура ночью могла опускаться до +2,5 °С.