Сняты все запреты и ограничения на посещение лесов Витебской области

Зоя Машэка • 11/10/23 12:46 • Экалогія

Все ограничения и запреты на посещения лесов в Витебской области по состоянию на 11 октября сняты.



Холодная погода, пришедшая с дождями и сильным ветром на Витебщину, имеет и положительные моменты — снизился класс пожарной опасности в лесном фонде региона.

Так, только 7 октября в Витебске выпало 19 миллиметров осадков, а за последние пять дней — 26,5 миллиметров, что составляет 40% от месячной нормы для октября.

Дождливая погода установилась и в других регионах Витебской области. В результате на сегодняшний день в лес можно ходить без всяких ограничений.

Следует учитывать, однако, что поход за грибами в ветреную погоду — не самая лучшая идея. Сильный ветер может ломать сучья и валить неустойчивые деревья с корнем. В таких условиях легко получить травму, а помощь до вас доберется не скоро, даже если хватит сил позвонить.