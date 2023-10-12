Школьникам и студентам разрешили не ходить на занятия до 5 дней без справки о болезни

Зоя Машэка • 12/10/23 15:28 • Здароўе

При возникновении симптомов острых респираторных вирусных заболеваний у учащихся, они могут не посещать занятия в течение 5 дней, предоставлять справку о временной нетрудоспособности при этом не потребуется.



Подобная мера введена Минздравом с 9 октября текущего года для предотвращения распространения инфекций. Это правило касается как учреждений дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального образования, так и высших учебных заведений.

Норма, позволяющая не посещать занятия в течение 5 дней при возникновении у учащихся острых респираторных вирусных заболеваний, введена письмом Минздрава №2-1-7/20422 от 6 октября и будет действовать до особого распоряжения.

Подобная мера для предотвращения распространения коронавирусной инфекции также вводилась во время пандемии COVID-19 осенью 2021 года.