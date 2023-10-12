В Витебске «скорая» столкнулась с легковушкой. Пострадала 83-летняя бабушка, которую везли в больницу

Іван Дзедушкін • 12/10/23 11:05 • Здарэнні

83-летняя пенсионерка получила травмы после того, как «скорая», на которой ее везли в больницу, столкнулась с другим авто в центре Витебска.



По предварительной информации ГАИ, утром 12 октября на площади Свободы 32-летний

водитель автомобиля скорой медицинской помощи «GAZ», совершил столкновение с легковым автомобилем «Nissan», за рулем которого сидел 40-летний мужчина.

Столкновение произошло, судя по фото, при проезде автомобилями перекреста улиц Ленина, Замковой и проспекта Фрунзе. В результате ДТП, ехавшая в машине скорой помощи в качестве пассажира престарелая женщина получила травмы и была направлена в медучреждение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.