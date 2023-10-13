Почти 5 кг мефедрона везли из России в Беларусь, но перевозчик попался на одном из ККП, действовавших на границе весной

Іван Дзедушкін • 13/10/23 15:32 • Крымінал

Как контрольно-пропускные пункты на белорусско-российской границе помогли не пустить в страну почти 5 килограммов мефедрона.



10 октября завершился суд над минчанином, которого в мае поймали на белорусско-рсийской границе за перевозкой крупной партии наркотиков.

Согласно материалам судебного дела, в мае 2023 года обвиняемый, привез на автомобиле из Российской Федерации в Республику Беларусь не менее 4898,43 грамма мефедрона, который был обнаружен и изъят у него сотрудниками правоохранительных органов на контрольном пункте «Юховичи» в Россонском районе.

В суде мужчина свою вину не признал. Однако суд Россонского района посчитал его виновным в незаконном перемещении через государственную границу особо опасных психотропных веществ организованной группой, а также в хранении и перевозке таких веществ.

На основании части 3 статьи 328-1 и части 4 статьи 328 УК жителя столицы приговорили к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере 14 800 рублей, сообщает пресс-служба Витебского областного суда. Приговор в законную силу еще не вступил.

Наркотики этого типа, судя по материалам судебных дел, в основном в Беларусь поступают из России. Например, в прошлом году было осужден глубочанин, который привез из сопредельного государства почти 2 килограмма «мефа». Контроля на этой границе практически никакого нет, только минувшей весной на некоторое время появились контрольно-пропускные пункты, которые затем были сняты.