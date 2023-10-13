Сразу на четверть подорожали овощи в Витебской области в сентябре

Сяржук Серабро • 13/10/23 13:39 • Эканоміка

Резкий рост цен на овощи отмечает статистика Витебской области, до этого они дешевели несколько месяцев.



В сентябре цены на овощи в Витебской области выросли сразу на 25,3%, также отмечается рост цен на фрукты, но на порядок меньше — только на 2,5%.

Как ранее писали «ННВ», согласно официальной статистике цены на вощи в северном регионе Беларуси падали в течение четырех месяцев подряд. При чем в августе это падение составило 39,3%.

В целом в сентябре продукты по сравнению с предыдущим месяцем подорожали на 0,6%, непродовольственные товары — на 0,5%, а услуги — 0,4%, сообщает главное статистическое управление Витебской области.

Примечательно, что цены на продовольственные товары по сравнению с сентябрем 2022 года выросли на 1,9%, на услуги — на 6,3%, а вот непродовольственные товары, как уверяет официальная статистика, даже подешевели на 1,8%.