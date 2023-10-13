В Витебской области продолжают тонуть люди, несмотря на похолодание

Зоя Машэка • 13/10/23 12:39 • Здароўе

Очередной случай гибели человека на воде зарегистрирован в Витебской области, на этот раз — в Городокском районе.



Ночью 13 октября 61-летний мужчина утонул в искусственном пруду на территории садового товарищества «Каменка» возле одноименной деревни в Городокском районе. Утопленника из водоема доставали спасатели, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что на этой неделе в Браславском районе также в сажалке на территории частного подворья 11 октября утонул 48-летний мужчина. А в воскресенье, 8 октября, неизвестный утонул в реке Витьба в Витебске.