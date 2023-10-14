Под Оршей насмерть сбили пешехода

• 14/10/23 10:52 • Здарэнні

Вечером 13 декабря вблизи Орши в результате наезда автомобиля погиб 59-летний пешеход.
Под Оршей насмерть сбили пешехода. Фото ГАИ

Судя по фото, авария произошла уже в темное время суток. По предварительной информации ГАИ, на автодороге Р-15 «Кричев-Орша-Лепель» неподалеку от деревни Старь 38-летний водитель легкового автомобиля «Peugeot 307» совершил наезд на пересекавшего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода мужчину.

Под Оршей насмерть сбили пешехода. Фото ГАИ

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы от которых умер на месте происшествия. По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

            
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