Под Оршей насмерть сбили пешехода

Іван Дзедушкін • 14/10/23 10:52 • Здарэнні

Вечером 13 декабря вблизи Орши в результате наезда автомобиля погиб 59-летний пешеход.



Судя по фото, авария произошла уже в темное время суток. По предварительной информации ГАИ, на автодороге Р-15 «Кричев-Орша-Лепель» неподалеку от деревни Старь 38-летний водитель легкового автомобиля «Peugeot 307» совершил наезд на пересекавшего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода мужчину.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы от которых умер на месте происшествия. По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.