Провал образовался на улице Суворова в Витебске

Сяржук Серабро • 14/10/23 23:03 • Здарэнні

В центре Витебска на пешеходной улице Суворова образовался провал.



Провал в вымощенном цементной плиткой уличном полотне образовался прямо посреди улицы в районе дома №30, где раньше находился райотдел милиции.

В этом месте находится множество канализационных люков, очевидно сточные воды, образовавшиеся после дождей, размыли песчаную подушку над подземными трубопроводами, в результате уличное полотно провалилось.

Просадка плиточного покрытия в этом месте хорошо заметна на свежих снимках в сервисе Яндекс.Панормы. Съёмка в Витебске производилась еще в начале июня. Но, как видно, коммунальные службы не спешили устранять этот недостаток, позволив ему развиться до провала.

Примечательно, что согласно портала 115.бел в августе и сентябре поступило несколько заявок на некачественную укладку тротуарной плитки на улице Суворова, в том числе — в районе дома №15, рядом с которым образовался провал. Этот запрос от 8 августа еще не рассмотрен.

Сейчас провал в уличном полотне огорожен пластиковым блоком только с северной стороны.