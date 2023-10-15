В Бешенковичском районе микроавтобус едва не влетел в частный дом сбив опору ЛЭП. Водитель в больнице

Іван Дзедушкін • 15/10/23 20:14 • Здарэнні

15 октября в деревне Крупенино Бешенковичского района микроавтобус врезался в столб линии электропередачи.





По предварительной информации ГАИ, 47-летний водитель, управляя автомобилем «Volkswagen Transporter», вылетел с проезжей части в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на железобетонную световую опору.

В результате ДТП водитель получил травмы и его пришлось доставить в Витебскую областную клиническую больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.