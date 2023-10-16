Первые осенние заморозки ожидаются этой ночью в Витебской области. Берегите урожай

Ігар Арцюх • 16/10/23 21:12 • Экалогія

До -3 °С может опускаться температура в приземных слоях воздуха в ночь с 16 на 17 октября.



По прогнозам синоптиков на эту ночь, заморозки до -3 °С во многих районах Витебской области.

Температура в Витебской области стала падать после 15:00. В Витебске атмосферный воздух уже охладился до +3,3 °С, но холоднее всего на западе региона — в Верхнедвинске +2,1 °С, а в Шарковщине всего +1,9 °С.

Такое понижение температуры в ночные часы несет опасность для урожая, если он хранится под открытым небом. Например, в картофельных клубнях под действием отрицательных температур крахмал начинает расщепляться до сахарозы, в результате чего они приобретают сладкий вкус. Такое может произойти и при длительном хранении при температуре немного выше 0. Поэтому перед заморозками следует надежно укрыть картошку, если она хранится на улице.