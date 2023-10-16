Под Витебском «Mercedes» столкнулся с диким животным, пострадали водитель и трехлетний ребенок

Іван Дзедушкін • 16/10/23 15:27 • Здарэнні

15 октября на Витебской кольцевой дороге произошло столкновение легковушки с диким животным, пострадали водитель автомобиля и маленький мальчик.



По предварительной информации ГАИ, водитель автомобиля «Mercedes» на 17-м километре автодороги P-49 совершил наезд на дикое животное, которое перебегало проезжую часть трассы справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате столкновения легковушка получила значительные повреждения и вылетела в кювет. В этом ДТП пострадали 37-летний водитель «Mercedes», а также ехавший в качестве пассажира на заднем сидении машины 3-летний ребенок, они получили травмы. Для оказания медицинской помощи пострадавших доставили в Витебскую областную клиническую больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Что за животное стало причиной аварии ГАИ не сообщает.