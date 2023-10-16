Проблемы в обустройстве безбарьерной среды из-за недостатка финансирования обнаружила прокуратура Витебской области

Зоя Машэка • 16/10/23 15:55 • Здароўе

Проблемы с обеспечением беспрепятственного передвижения инвалидов выявлены в Витебске, а также Городокском, Лиозненском, Оршанском и Шарковщинском районах.



В этих регионах не всегда была обеспечена возможность беспрепятственного передвижения инвалидов на различных объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также улично-дорожной сети.

По данным прокуратуры в ряде случаев работа по обустройству безбарьерной среды на социально значимых объектах проводилась не в полной мере из-за недостатка финансирования.

Прокурорами установлены факты ненадлежащего рассмотрения обращений инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, в результате чего своевременно не принимались меры к улучшению качества их жизни с учетом их интересов и потребностей, повышению индивидуальной мобильности и максимально возможной степени самостоятельности названной группы населения.

Кроме того, оказалось, что межведомственные советы по проблемам инвалидов не всегда уделяли должное внимание решению их вопросов и изучали со всех сторон аспекты создания доступной для них среды.

В целом прокурорская проверка установила отсутствие в регионе комплексного подхода при создании на объектах социального значения доступной среды для названной группы населения.

По итогам проверки прокуратура Витебской области внесла в комитет по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома представление, в котором потребовала устранить выявленные нарушения и обеспечить выполнение социальных стандартов, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

Подобные проверки проводятся в Витебской области регулярно, как регулярно же ими вскрываются недостатки. Впрочем, не всегда они устраняются и после вмешательства прокуратуры.

Так, еще в 2019 году прокуратура выявила, что отдельными пандусами в Витебске инвалиды не могли самостоятельно пользоваться и зависели от посторонней помощи: конструкции у подземного перехода возле бизнес-центра «Марко-сити» имели высокий угол подъема. С тех пор в конструкциях этих лестниц и пандусов ничего не изменилось. Строительство этого перехода было завершено почти 10 дет назад.